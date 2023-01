Vrouw slaat dochter bont en blauw met haar riem: “Haar eigen schuld”

Op 16 februari 2021 belde de vrouw van op haar werk naar haar dochter. Het meisje had haar jongere broers -een tweeling- niet tijdig uit bed gehaald en hier was haar moeder niet blij mee. Toen ze drie uur later thuis kwam was haar woede nog niet bekoeld. Ze beval haar zoon om haar broeksriem te halen en haalde vervolgens meermaals uit naar haar dochter. Die liep hierbij verwondingen aan de schouders en rug op. De vriend van het slachtoffer vond dit veel te ver gaan en diende klacht in. “Het is haar eigen schuld”, reageerde de vrouw laconiek tijdens haar verhoor bij de politie. Het parket kon niet lachen met de feiten en vorderde 12 maanden cel. Omdat ze ook een taser had liggen in haar woning dreigt hiervoor een bijkomende celstraf van & maand. Uitspraak op 9 februari.