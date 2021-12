Vrouw die schoonzoon schepen Deleu van verkrachting en foltering beschuldigde, zegt nu alles verzonnen te hebben: “Twaalf dagen onschuldig in de cel gezeten...”

Brussel Restotip Konchū: Japanse curry wordt de ‘next big thing’

Sushi en ramen kent u ondertussen al wel. De Japanse keuken heeft in België niet veel geheimen meer, of wel? Hier in het centrum van Brussel, in de befaamde Beenhouwersstraat, kan je nu ook terecht voor een bordje Japanse curry. Ja, Japan staat ook bekend voor zijn curry. Wij testten het alvast uit bij Konchū.

