Vrije Tijd Dilbeek doet mee aan het groot dictee van De Schrijfwijzen

Voetbal eerste provinciale Chris De Backer wil goede start van Boka United verder verzilve­ren tegen Mazenzele Opwijk: “Onze basis is beter dan vorig jaar”

Zondag neemt Boka United het in eigen huis op tegen Mazenzele Opwijk. Het gaat om een regelrechte topper in eerste provinciale. De thuisploeg staat met tien op twaalf op de derde plaats in de rangschikking, de bezoekers tellen amper één punt meer. Wie wint, blijft meespelen in de bovenste regionen.

28 september