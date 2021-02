Vrachtwagens met vuurpijlen beschoten op E40

Dilbeek Parkeerver­bods­bor­den kunnen vanaf nu online aange­vraagd worden

8 februari Wanneer je verhuist, bouwt of verbouwt neem je soms een deel van de openbare weg in als laad-en loszone, om een container, een steiger of een bouwkraan te plaatsen. Vanaf 1 februari kan je via de gemeentelijke website rechtstreeks een aanvraagformulier indienen voor een aanvraag inname openbaar domein of voor het ontlenen van parkeerverbodsborden.