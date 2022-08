Vorig jaar veroordeeld voor inbraken...maar twintiger doet gewoon voort

In de nacht van 24 op 25 juni zag een bewoonster twee mannen bij een geparkeerde wagen staan. Toen ze deze wilden openbreken begon ze hen te filmen en riep ze hen toe dat ze de politie had gebeld. Hierop namen de twee de benen. Aan de hand van de accurate beschrijving van hen en hun fietsen gingen de toegesnelde agenten op buurtonderzoek. Al snel hadden ze succes want op de grens met Molenbeek troffen ze een zeer nerveuze jongeman aan die verklaarde ‘op weg naar huis te zijn’. Hij slaagde er echter niet in een thuisadres te geven en bovendien bleken er vlakbij hem twee fietsen, die voldeden aan de beschrijving van de getuige, te staan. Uiteindelijk bekende de man dat hij samen met een andere man, die hij naar eigen zeggen niet kende, enkele wagens doorzocht had. Ontkennen had ook geen zin gehad aangezien op camerabeelden duidelijk te zien was hoe de twee met hun fiets ter plaatse kwamen en vervolgens auto’s doorzochten.