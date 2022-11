Voortaan verplicht een conformiteitsattest nodig voor huurwoningen in Dilbeek

Het conformiteitsattest is een document dat de gemeente Dilbeek aflevert en dat aantoont dat de huurwoning voldoende kwalitatief, veilig en comfortabel is. Om na te gaan of de huurwoning conform is, komt er een controleur ter plaatse die aan de hand van een technisch verslag de woning inspecteert. De aanvraag voor een conformiteitsattest is betalend en bedraagt 95 euro per zelfstandige woning. “Met het conformiteitsattest willen we Dilbeek klaarmaken voor morgen en ervoor zorgen dat er een optimale woonkwaliteit is voor iedereen”, zegt bevoegd schepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “Bij de zoektocht naar een huurder kan de eigenaar het conformiteitsattest als troef uitspelen. Een kandidaat-huurder daarentegen krijgt met het attest de garantie dat de woning geschikt is om in te wonen en het geen energieverslindende woning is.”