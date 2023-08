Volgende editie ‘Dilbeek op wandel’ gaat door op 1 september

Eerste van drie weekends vol werkzaamhe­den aan Brusselse Ring

De Brusselse Ring Oost (R0) is sinds vrijdag 22 uur afgesloten tussen de knooppunten Genappe en Groenendaal richting Brussel en gaat maandag om 4 uur ‘s ochtends weer open. Een honderdtal mensen is 24 uur op 24 bezig met de werken. Tijdens de volgende twee weekends in augustus wordt eveneens gewerkt aan de verbetering van de veiligheid op het traject van de R0 tussen Eigenbrakel en de grens met het Vlaamse Gewest.