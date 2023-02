Voetgangster voor rechter die betrapt werd op spoorwegovergang

Noodopvang­cen­trum in Anderlecht volledig vol: “Maar nog steeds veel mensen op straat”

In Anderlecht werd woensdag in sneltempo een noodopvangcentrum opgericht nadat steeds meer mensen toestroomden aan het tentenkamp bij aanmeldcentrum ’t Klein Kasteeltje in Brussel. Vrijdag namen de laatste 40 mensen hun intrek in het gebouw, dat nu zijn maximumcapaciteit bereikt heeft. Maar volgens velen is het slechts een druppel op een hete plaat. “Idealiter zouden dagelijks 20 tot 30 personen nu een permanente verblijfplaats moeten krijgen. Maar wanneer en hoe dat gaat gebeuren, is de grote vraag.”