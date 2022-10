Voedselbedeling van OCMW Dilbeek krijgt uitbreiding in aanbod dankzij unieke samenwerking in regio: “Voortaan is er ook dierenvoeding beschikbaar”

Sint-Pieters-Leeuw Dorps­school of vredege­recht kopen? Dan moet je vooral punten scoren: “Leeu­wenaren hebben voortaan streepje voor”

Wie een knusse thuis ziet in het dorpsschooltje van Oudenaken of het vredegerecht in Ruisbroek wil kopen woont maar beter in Sint-Pieters-Leeuw. Lid zijn van het Davidsfonds of een andere erkende vereniging helpt ook want voortaan verkoopt de gemeente haar patrimonium met een puntensysteem. “Mensen met een lokale band hebben een streepje voor", legt burgemeester Jan Desmeth uit.

20 oktober