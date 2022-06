Vlaams Belang verzet zich tegen komst ‘wolkenkrabber’ van zes verdiepingen aan station: “Ze trekken de grootstad bijna letterlijk binnen”

“Wolkenkrabbers”

Open ruimte vrijwaren

“Al moeten we in deze natuurlijk ook andere elementen bekijken”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Stijn Quaghebeur (N-VA). “Als we een stationsparking, een buurtwinkel, kantoren en bijkomend groen willen creëren, dan moeten we ook de mogelijkheid bieden om het aantal bouwlagen te verhogen. In beperkte mate, weliswaar. Zo hebben we de woondichtheid vastgelegd op 25 woningen per hectare, wat sterk verschilt van andere gemeenten en steden. En dit project aan het station moet je ook al zeker geen wolkenkrabber gaan noemen. Het gaat over 6 meter extra in vergelijking met wat doorgaans courant is in centra. We willen onze open ruimte steeds vrijwaren, maar daarnaast willen we onze eigen inwoners ook de kans blijven bieden om in onze gemeente te blijven wonen. Als je die twee elementen met elkaar wil verzoenen, dan moet je bekijken waar je een hogere bouw kan realiseren.”