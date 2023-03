Vijverfestival zoekt talent voor derde podium

De bib kwam langs in het 5de leerjaar van Harten­troef en Spring in 't Veld

De bibliotheek van Pepingen is op bezoek geweest in het vijfde leerjaar van de basisscholen Hartentroef en Spring in ‘t Veld in Pepingen. De mensen van de bibliotheek leerden hen de basisregels van het boekentroever-boekenproever duolezen. Tijdens de jeugdboekenmaand maart gaan zij bovendien voorlezen aan leerlingen van het 2de leerjaar van hun school.