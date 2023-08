Vijverfestival zoekt nieuwe enthousiastelingen

Mijnenergie Bijna 500 keer populair­der in Nederland dan bij ons: waarom kiezen zo weinig Belgische gezinnen voor een dynamisch energieta­rief?

In België bezitten ongeveer duizend consumenten een dynamisch energiecontract, terwijl dat aantal in Nederland al meer dan 450.000 bedraagt. Nochtans zijn experts het er roerend over eens: een tarief dat de energieprijzen per uur volgt, vormt een belangrijk onderdeel van onze energietoekomst. Mijnenergie.be polste bij leveranciers en experts naar een stand van zaken.