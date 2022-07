Vijverfestival introduceert baby- en peuterbar voor mama’s die borstvoeding geven

In alle rust, discretie en comfort kunnen mama’s (of papa’s) nu hun baby voeden of eventueel groentepapjes opwarmen in een speciaal ingerichte bar. Met een streepje muziek op de achtergrond kunnen mama’s die borstvoeding geven hun melk afkolven dankzij Boobs & Blankets uit Liedekerke en zelfs koud bewaren. Voor de grootouders worden er croques en fruitspiesjes voorzien. De speciaal ingerichte bar bevindt zich vlak aan het Kinderdorp en is geopend van 15 tot 20 uur. De iets oudere kinderen kunnen zich zaterdag ondertussen uitleven in het kinder- en tienerdorp van 16 tot 19 uur.