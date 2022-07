Vijf uittips voor het weekend in het Pajottenland, Brussel en de Rand

Dilbeek Promotie, transfers en evenemen­ten­nieuws bij Tafelten­nis­club Dilbeek

De B-ploeg van Tafeltennisclub Dilbeek (TTC) is kampioen geworden in 2de provinciale en stijgt naar eerste provinciale. De A-ploeg is tweede geëindigd in eerste provinciale en stijgt naar landelijke.

23 juni