Vierde CRU-winkel in het land opent de deuren in Dilbeekse Eylenbosch-site: “Mét plek voor producten uit de streek”

DilbeekDit weekend openden de deuren van de gloednieuwe CRU in de vernieuwde Eylenbosch-site in Schepdaal (Dilbeek). De nieuwe winkel is 565m² groot en zet in op een intense beleving van de ambachten in combinatie met praktische zelfbediening. Naast de markt die elke dag open is, kunnen klanten vanaf 30 september op vrijdag en in het weekend ook terecht bij eethuis Cuit voor ontbijt, lunch en aperitief.

Bij de renovatie werd het historische karakter van het gebouw zoveel mogelijk bewaard en werd de markt ingedeeld volgens de eigenheid van het gebouw. De parking bevindt zich op het gelijkvloers, de belevingsmarkt CRU en het eethuis Cuit liggen daar net boven en geven uit op een centraal binnenplein. Klanten komen binnen en passeren eerst langs de bakkerij. In de centrale ruimte vinden klanten een ruime selectie seizoensgroenten en-fruit. In de koude ruimte kan je kaas, charcuterie, vlees, vis en een keuze aan bereidingen uit de eigen keuken vinden. Daar gaat het richting ‘voorraadkast’ en eindigen klanten met originele dranken, chocolade en bloemen.

Vakmanschap

Het traject werd zo uitgetekend dat klanten de vakmannen en -vrouwen aan het werk kunnen zien. “We willen meer voeling creëren met de ambachten”, vertelt belevingsmanager Marina Bockstal. “Mensen hechten steeds meer waarde aan eerlijke en duurzame producten. Bij CRU ontdekken ze dat de natuur haar werk laten doen, in combinatie met vakmanschap, resulteert in buitengewone smaken. Voor klanten die onze producten al kennen, zetten we nog meer in op zelfbediening zodat ze vlot door de markt kunnen gaan.”

Volledig scherm De ploeg van CRU Dilbeek met de belevingsmanager Marina in het roze. © CRU

Voor de selectie van het assortiment gaat CRU op zoek naar partners met dezelfde filosofie over het product, de ingrediënten en het productieproces. Enkele van die gelijkgestemde zielen komen uit onze streek. Zo mocht de Eylenbosch-geuze niet ontbreken in het aanbod van CRU. Het lamsvlees komt van Maarten Michiels, een schapenhouder in Ninove die zijn schapen en lammetjes zoveel mogelijk buiten laat lopen. Gin, pastis, brandy en andere spirits zijn afkomstig van De Cort Distillery, een hoevestokerij in Pepingen die hun spirits maken met alles wat er op en rond de hoeve in Pepingen en de wijde omgeving geteeld wordt. De kolen en pompoenen komen van de bioboerderij van Monique en Jos Vandersmissen in Halle. Ook de aardappelen leggen een korte weg af, zij komen van Hoeve Lemaire in Oudenaken.

Al deze producten zijn elke dag beschikbaar, want CRU Dilbeek is 7 dagen op 7 open. Ook op feestdagen van 8 tot 18.30 uur. Eethuis Cuit is open van vrijdag tot zondag, ook op feestdagen, vanaf 8 uur ’s morgens tot 18.30 uur ‘s avonds. Klanten kunnen er genieten van een ontbijt, lunch of aperitief vanaf 30 oktober.

