Vermiste Anton Caldarar (63) werd het laatst in Dilbeek gezien

Caldarar werd donderdag 25 augustus om 15 uur voor het laatst gezien in Dilbeek. Waar precies en in welke omstandigheden wordt niet meegedeeld, maar in ieder geval ontbreekt sindsdien elk spoor naar de man. Hij heeft de Roemeense nationaliteit en spreekt enkel Roemeens. Caldarar is 1,60 meter lang en is slank gebouwd. Hij heeft grijs haar en is kalend. De man heeft enkel twee zilveren voortanden bovenaan. Mogelijk draagt hij een wit hemd en een donkere broek en is hij in het bezit van een zwarte sporttas. De man kan verward overkomen.