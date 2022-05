Verkeershinder door nutswerken in Wolsemwijk

Er zal gewerkt worden in de Pelgrimlaan, H. Don Boscolaan, Rerum Novarumlaan, Kouterweg, H. Dom. Saviolaan, Kardinaal Cardijnlaan, Lange Haagstraat en Stationsstraat. Voor die twee laatste zal de doorgang steeds verzekerd worden, maar er kan wel hinder zijn. De werken verlopen gespreid over enkele maanden en kunnen tot eind augustus duren. De bewoners worden met een brief verwittigd wanneer er in hun straat gewerkt wordt. Als er meer details zijn over de timing op de doorgangswegen, vindt u die uiteraard op onze website.