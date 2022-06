Verkeersfestival leert meer dan 500 leerlingen veilig omgaan met het verkeer: “Belofte gemaakt dat ik nooit in mijn leven dronken zal rijden”

DilbeekDonderdagmiddag vond het Verkeersfestival in het centrum van Dilbeek plaats. Meer dan 500 leerlingen van het zesde leerjaar uit alle Dilbeekse scholen konden er deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten rond het verkeer. De gemeentediensten, lokale politiezone en sponsors zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid. Voor het Verkeersfestival werden verschillende centrumstraten bovendien afgesloten voor alle verkeer. “Dronken rijden? Dat zal ik nooit doen!”, vertelt één van de leerlingen ons.

Het gemeentebestuur en de lokale politie van Dilbeek sloegen de handen in elkaar om opnieuw het Verkeersfestival te organiseren. Het is de eerste keer sinds 2019 dat het georganiseerd kon worden, door de gekende maatregelen rond het coronavirus. “We organiseren dit niet voor niets enkel voor jongeren die net de overstap zullen maken naar het secundair”, aldus hoofdinspecteur Tom Hollevoet. “Veel van die leerlingen zullen volgend jaar met de fiets naar school gaan. We leren ze dan ook op een leuke manier aan hoe je het best omgaat met het verkeer. Ze leren vandaag over de bevelen van een bevoegd persoon, een opfrissing van de verkeersborden en we laten ze ook kennis maken met de promillebril om eens te ervaren hoe het voelt om dronken te zijn. Dankzij onze partner Colruyt leren de leerlingen ook omgaan met de gevaren van een dode hoek met vrachtwagens. Dankzij De Lijn maken ze kennis met een evacuatieoefening. Verder stonden er ook nog heel wat andere activiteiten op het programma via een fietsparcours met obstakels en een klein fuifje achteraf.”

Een 25-tal medewerkers van de Dilbeekse politie alsook medewerkers van de verschillende diensten leidden alles in goede banen. Het was ook de bedoeling dat iedereen met de fiets kwam, waardoor ze ook door de autovrije straten konden rijden en rekening moesten houden met alle verkeersborden.

Promillebril

De promillebril werd eerst getest en goedgekeurd door schepenen Stijn Quaghebeur (N-VA) en Luc Deleu (Open VLD). Nadien was het de beurt aan de leerlingen, en die waren iets minder enthousiast. “Ik voelde me zat en ook nadat de bril af mocht, voelde ik me nog steeds heel raar en duizelig”, vertelt Freeke uit De Klimop. “Het was wel een heel leuke ervaring en zo weet je ook hoe dat later zou zijn in het verkeer. Ik ben nog nooit zat geweest (lacht). Mijn papa wel, en dat was heel grappig, want hij viel in bad.”

Ook Fin van De Klimop was enorm onder de indruk van de promillebril. “Oei oei, het was neig. Echt heel eng. Het voelde zeer verwarrend. Ik ging van links naar rechts en zag de hele tijd dubbel, heel raar. Ik kan volledig geloven dat dronken rijden héél gevaarlijk is. Ik heb nu al een belofte gemaakt aan mijn juf dat ik nooit in mijn leven dronken zal rijden.”

Jaarlijkse traditie

Door het Verkeersfestival werden verschillende straten in het centrum verkeersvrij gemaakt. “We hebben het Verkeersfestival al verschillende keren georganiseerd”, aldus schepen Luc Deleu (Open VLD). “Drie jaar geleden was de laatste organisatie aangezien we niet mochten door corona. We gaan dit festival elke jaar blijven herhalen voor onze leerlingen uit het zesde leerjaar. Zij kunnen die lessen hoogstwaarschijnlijk heel goed gebruiken.

Met een fluofuif en een optreden werd het Verkeersfestival afgesloten. Alle kinderen kregen ook een goodiebag en een zelf versierd fluohesje mee naar huis.

