Verborgen ijskelder wordt hersteld als winterverblijfplaats voor vleermuizen “Pas volgende zomer te bezoeken”

Al in 2011 werd een eerste overeenkomst ondertekend tussen Natuurpunt M.O.Lennik en de directie van Levenslust. De bedoeling was de herontdekte ijskelder te herstellen en te bestemmen voor vleermuizen. Gezien de reikwijdte van het project werden in de loop der jaren verschillende partners aangetrokken. Monumentenwacht Vlaams-Brabant inspecteerde in 2021 de bouwkundige toestand van de ijskelder, een prachtig staaltje van baksteenmetselwerk. Vleermuizenwerkgroep Myotis gaf aan wat vleermuizen aantrekkelijk vinden voor een winterverblijf. Met een 360° erfgoedsubsidie voor waardevol erfgoed van de provincie Vlaams-Brabant, een projectsubsidie Natuur en een bijdrage van Levenslust vzw, wordt het werk gefinancierd. Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei staat in voor de coördinatie van de restauratie.

Herstellingswerken

De uitzonderlijk grote ijskelder is goed geïntegreerd in een beboste heuvel en enkel bereikbaar langs een kronkelende ondergrondse gang. De bakstenen kuip zelf is dus vanaf de straat niet te zien. Het is de toegangspartij, gelegen tussen keermuren, waaraan momenteel volop gewerkt wordt. De ondergrondse gang en de kuip komen daarna aan de beurt. Eerst werden drie bomen geveld die de toegang belemmerden, die wel nog opnieuw zullen worden aangeplant. Pas daarna kon de toegang worden vrijgemaakt. Sinds vorige week zijn de echte herstellingswerken van start gegaan. De keermuren zijn blootgelegd tot aan het gezonde deel en worden heropgemetst. Binnenkort start het herstel van de bakstenen muren in de gang en het ophangen van enkele holle bakstenen in de kuip waaraan, waarnaast en waartussen vleermuizen kunnen hangen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Lennik : Er beweegt wat op het domein van Levenslust vzw in Lennik. Een 19deeeuwse ijskelder wordt er vakkundig gerestaureerd. © rv

Uitzonderlijke situatie

Tenslotte zullen drie deuren herplaatst worden, wat de stabiliteit van de temperatuur en vochtigheid in de ruimtes zal garanderen. Deze stalen deuren hebben smalle invliegopeningen voor de vleermuizen. Er is overlegd met Myotis over waar de holle stenen voor de vleermuizen het best geplaatst kunnen worden en waar de invliegopeningen in de deuren moeten komen. Streefdatum voor afwerking van deze fase is midden september. Tot slot volgt de aanleg van de directe omgeving met afsluiting en haag.

Meteen na het afwerken van het interieur zal de ijskelder afgesloten worden, zodat de vleermuizen zich in alle rust kunnen nestelen ter voorbereiding van de winter. Pas volgende zomer zal de ijskelder uitzonderlijk ook worden opgesteld voor het publiek. Eenmaal in de winter zal de gang en de kuip bezocht worden door vrijwilligers van Myotis om de aanwezige vleermuizen te tellen.

De kleine maar steile, beboste heuvel boven de ijskelder maakte deel uit van het landschappelijk park met vijvers en kronkelende paden, omstreeks 1860-1870 aangelegd rond een neoclassicistische villa die herbouwd werd rond 1930. De voornaamste zichtas vertrok van het paviljoen op de ijskelder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.