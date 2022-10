Vanaf januari start Dilbeek met gebruik van GFT-zak

Uit de restafvalzakanalyse eind vorig jaar bleek dat er in de Dilbeekse restafvalzak zo’n 61,7% recycleerbaar afval zit. Dat komt overeen met maar liefst ruim 3.360 ton per jaar en een verbrandingskost van bijna 600.000 euro. Het grootste aandeel (46,5%) bestaat uit groente-, fruit- en etensresten. Dat mag nu allemaal in de nieuwe GFT-zak. “Met een GFT-inzameling aan huis willen we de Dilbekenaren de kans geven om afval beter te scheiden”, aldus schepen Luc Deleu. “Zo kan ook de Dilbekenaar bijdragen aan een vermindering van de hoeveelheid restafval. PMD en GFT kunnen gerecycleerd worden, restafval daarentegen niet. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat al het groenafval nu plots in GFT-afvalzakken terecht komt. Wie aan composteren kan doen, blijft dit in de toekomst ook best doen.”