Uitbater gezocht voor cafetaria zwembad Dilkom

Dilbeek Sensibili­se­rings­cam­pag­ne tegen overlast op Sportcen­trum Roelands­veld: “We moeten duidelijk­heid scheppen over de spelregels”

De gemeente Dilbeek is met een campagne rond overlast gestart op en rond het Sportcentrum Roelandsveld. De laatste maanden wordt er steeds meer zwerfvuil achtergelaten op de terreinen. Maar dat kan zware gevolgen met zich meedragen zoals een totale vernieuwing van bepaalde toestellen of delen van de site. “Extra beweging in de buurt is leuk, maar we moeten sensibiliseren voor de omwonenden”, aldus schepen van Vrije Tijd Anneleen Van den Houte (N-VA).

23 juni