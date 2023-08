Twintiger ingezet als muilezel: “Rookte erg veel weed”

DE BUREN VAN BRUSSELS AIRPORT. Jacques (69) woont al 31 jaar naast start- en landings­baan: “Die vliegtuig­ramp vlak bij mijn huis? Dat was wel even schrikken”

We horen ze allemaal weleens boven onze hoofden vliegen, maar sommige omwonenden van de luchthaven kunnen de vliegtuigen haast aanraken. Wij trekken deze zomer naar de naaste buren van Brussels Airport. Vandaag houden we halt bij Jacques Van Eechaute (69) in Zaventem. “Ik zie er elke dag tientallen opstijgen of landen, maar zelf heb ik maar twee keer in een vliegtuig gezeten (lacht)”, vertelt de gewezen brandweerman.