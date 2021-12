Twee zusjes in Dilbeek vermist nadat ze in pyjama woning verlieten

Wezembeek-Oppem/Tervuren RESTOTIP. De dri­ve-thru van Copains in Wezembeek-Op­pem: met wagen rond gebouw, via QR-code eten bestellen, betalen en weg

Al ruim vier jaar baten Kurt Singulé en zijn vrouw Laetitia Boelens het Spaans Huis in Tervuren uit en sinds afgelopen zomer staan ze op vrijdag- en zaterdagavond in hun restaurant Copains in het voormalige treinstation op de grens van Tervuren met Wezembeek-Oppem. Met succes, want in oktober pakte Kurt brons op een hamburgerwedstrijd voor de Benelux. Wij schoven dan ook al watertandend aan in zijn ‘drive-thru’.

