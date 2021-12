Twee zusjes in Dilbeek vermist: Israa (10) droeg pyjama toen ze woning verliet

Ternat Gemeente gaat in beroep tegen 200 meter hoge En­gie-windturbi­nes aan The Leaf

Het gemeentebestuur van Ternat gaat in beroep tegen de vergunning van twee windturbines achter shoppingcenter The Leaf. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) verleende eerder in beroep een vergunning aan Engie nadat de provincie een vergunning had geweigerd. “We zijn niet tegen windturbines en lieten zelfs een studie uitvoeren om te bekijken wat de mogelijkheden zijn”, zegt schepen van Omgeving Gunter Desmet. “Maar één van beide windturbines staat gewoon veel te dicht bij de bewoning.”

