Trio riskeert 13 maanden cel voor diefstal wagen

De wagen, een Mercedes, werd in de nacht van 13 op 14 april gestolen in Dilbeek en werd een dag later door de politie aangetroffen in het Oost-Vlaamse Lokeren. In het voertuig zaten op dat moment vijf mannen, van wie er twee minderjarig waren. Die waren in het bezit van de autosleutels en legden allemaal uiteenlopende verklaringen af over de reden van hun aanwezigheid op die plaats en in de wagen. “Uit analyse van de ANPR-camera’s is gebleken dat de wagen die dag vanuit Anderlecht, via Dilbeek en Temse tot in Lokeren was gereden”, zei het parket. “Analyse van de smartphones van de verdachten toont dan weer aan dat zij op het moment van de diefstal in Dilbeek waren, en dat ze al enkele maanden samen optrekken.”