Trein met zeshonderd passagiers staat twee uur stil na aanrijding met onbekend voorwerp

Dilbeek Het meest duurzame woonpro­ject van Durabrik in Vlaanderen komt in Dilbeek

3 november Bouwbedrijf Durabrik uit Drongen heeft zijn meest energiezuinige woningbouwproject in Vlaanderen voorgesteld. Die komt in 2021 langs de Hoppeweg in Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek). Er worden in de eerste helft van volgend jaar 16 woningen met een negatief E-peil gebouwd, een primeur voor de bouwfirma. “Het woningbouwproject wordt zo een ‘living lab’ waarbij we de energiehuishouding van onze klanten beter leren begrijpen”, zegt Steven Vanden Brande, duurzaamheidscoördinator bij Durabrik.