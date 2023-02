Toneelvereniging Konseir uit Schepdaal speelt ‘Vraag het aan de facteur’

Corona gooide bij veel verenigingen roet in het eten, hierdoor werden de laatste voorstellingen van een vorige productie geannuleerd. Konseir duwde de pauzeknop in, maar nu staan ze er weer met de komedie ‘Vraag het aan de facteur’. Paul en Kristel zijn al jaren een welgesteld koppel met huisje, tuintje en dure wagen, maar zonder kinderen. Hij is advocaat, zij heeft een interessante job en wil met alle geweld een kind voor het te laat is. Hij wil met evenveel geweld geen kinderen. Hoe meer hij ‘het hebben van een kind’ als een hel afschildert, hoe meer zij droomt over het krijgen van een schattige baby. Maar dan moet Paul voor zaken naar Parijs.