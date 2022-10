Toneelgroep Safier speelt vijf voorstellingen van Barak Faunus

Het toneelstuk gaat over Adèle, die haar boezemvriendin Angele meeneemt om haar nieuwe werkomgeving te verkennen. Al is dat niet meteen wat ze hiervan verwacht had. Verwarringen en hilarische situaties alom, gebracht door enthousiaste spelers in een prachtig decor zoals het publiek dat van Safier gewend is. De voorstellingen gaan door op 19, 20, 25, 26 en 27 november met Esther Matton, Sigrid Gorsen, Steven Troost, Marc Willen, Lut De Bruyn, Didier Lademacher, Hilde De Bruyn, Daphné Wyns en Kor Caenepeel. Tickets kan je vinden via www.roodfluweel.be.