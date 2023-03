Temperatuur stijgt in Dilbeek

CD&V en Vooruit trekken samen naar kiezer als Team Burgemees­ter: “Spreekt meer mensen aan dan traditione­le centrumpar­tij­en”

Zoek in oktober 2024 in het stemhokje niet naar CD&V of Vooruit, want beide partijen zullen samen onder de naam Team Burgemeester opkomen. “Het wegvallen van de opkomstplicht en de stijgende populariteit van extreme partijen”, klinkt het als beweegreden. “Traditionele centrumpartijen spreken de mensen niet meer aan. We blijven dus bewust weg van de namen CD&V en Vooruit om meer inwoners aan te spreken en hen te motiveren om te gaan stemmen.” Opmerkelijk: de socialisten haalden in 2018 de kiesdrempel niet.