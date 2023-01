Taalachterstand in Dilbeekse scholen problematischer dan ooit: “We wíllen wel meer doen, maar de middelen ontbreken”

DilbeekScholen in de Vlaamse Rand rond Brussel voelen de laatste jaren steeds meer dat leerlingen het Nederlands niet voldoende onder de knie krijgen. Wat begint in de kleuterscholen, trekt zich dan ook door naar de secundaire scholen. Uit de recentste cijfers blijkt zelfs dat 31,2% van die leerlingen de thuistaal niet Nederlands is. Bert Vermaanen, directeur van Don Bosco in Groot-Bijgaarden, vermoed zelfs nog hogere cijfers. “Men kan van ons niet verwachten dat we de taalachterstand zomaar wegwerken.”