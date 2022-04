Studenten Odisee hogeschool organiseren obstacle run ‘Run as One’

DilbeekVier studenten van de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie aan de Odisee hogeschool in Dilbeek organiseren in functie van hun opleiding een obstacle run. ‘Run as One’ vindt plaats op zaterdag 30 april in het Provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen. Het initiatief werd uitgewerkt door studenten Jente Langhendries, Caitlin Van den Driessche, Lynn Van Hauwermeiren en Stijn Verschueren.