Beurs-en Muntplein decor voor Belgisch Kampioen­schap beachvol­ley­bal

Van vrijdag tot en met zondag vond de Geberit Beach Tour, het Belgisch Kampioenschap Beachvolleybal, plaats in hartje Brussel. 780 ton zand veranderde het Beurs- en Muntplein in volwaardige terreinen. “Het is een mooie gelegenheid om de sport in de kijker te zetten”, zegt Dries Koekelkoren, voorzitter van het Belgisch Beachvolleybal.