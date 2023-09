Van Flower Lady tot GRUUN: met deze 7 plantenwin­kels fleur je je kot of kamer op in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Over enkele weken start het academiejaar weer en dus beginnen heel wat studenten na te denken over de inrichting van hun kot. Een beetje groen maakt je eigen stekje meteen een pak gezelliger. Daarom ging onze redactie op zoek naar een aantal plantenwinkels in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Van Orchis De Witte in Vilvoorde tot de tuinwinkel in Meise: hier scoor jij de plantjes die bij jou en je kot passen.