Stinkvoeten leiden tot aanval op buurvrouw: “Ze vertrok niet snel genoeg”

Op 25 oktober 2021 had S.C. zijn buurvrouw op bezoek omdat bij die laatste de elektriciteit niet werkte. “Dat gebeurde wel meer en S.C. had al meermaals opmerkingen gemaakt over de onwelriekende voeten van zijn buurvrouw”, zei het parket. “Die dag was er opnieuw een probleem met de voeten en S.C. vroeg zijn buurvrouw te vertrekken. Toen die dat niet snel genoeg deed, heeft S.C. haar verschillende malen met de vuist geslagen. Het slachtoffer vluchtte de gang op en probeerde zich te verweren met een brandblusser, maar S.C. sloeg hem met een stuk hout in het gezicht.”

Gebroken tanden en neus

Volgens het parket en de burgerlijke partij liep het slachtoffer daarbij twee gebroken tanden en een gebroken neus op, en was er een operatie nodig om die weer recht te zetten. “Mijn cliënt heeft zijn buurvrouw die dag inderdaad aan de deur gezet omdat die zijn schoenen had uitgedaan, hoewel mijn cliënt duidelijk had gevraagd dat niet te doen”, pleitte meester Katrien Steenhaut voor S.C. “Maar hij heeft haar daarbij niet geslagen. Het was pas toen de buurvrouw een brandblusser nam en daarmee zijn deur begon te beschadigen, dat het tot een discussie en een vechtpartij is gekomen.” De verdediging betwistte ook dat de neusoperatie het gevolg was van de vechtpartij, en pleitte voor een werkstraf of een celstraf met probatie-uitstel. Het vonnis valt op 14 februari.