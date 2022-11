Stak man wagen van verkeersrivaal in brand? “Teveel twijfel voor veroordeling”

Op 5 februari van vorig jaar werd de brandweer opgeroepen voor een brandend voertuig langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. De eigenaar zag nog een verdachte weglopen en een andere getuige zag twee mannen vluchten in een donkere Volkswagen Golf. Toeval of niet, maar eerder op de dag was de eigenaar van de wagen betrokken geweest bij een aanrijding. “Die andere man deed toen moeilijk bij het invullen van het aangifteformulier”, gaf hij de politie nog mee. Bij controle van de ANPR-camera’s bleek dat de verdachte kort voor en kort na de feiten in de buurt was. Bovendien reed hij met een VW Golf, dezelfde auto die een getuige had opgemerkt. Last but not least werden in zijn voertuig een vloeistofpomp en enkele darmen aangetroffen waarmee men benzine kan overgieten in een ander voertuig om brand te stichten.