Sluiproute naar E40 aan Dilbeekse snelwegparkings in Groot-Bijgaarden wordt geknipt

Groot-BijgaardenVanaf 6 februari worden beide dienstingangen tussen de autosnelwegparking van de E40 en de verbindingen met de Isidoor Van Beverenstraat definitief afgesloten. De gemeenten Asse en Dilbeek en het Agentschap Wegen en Verkeer slaan de handen in elkaar om het sluipverkeer en het onwettige gebruik van de snelwegparking aan te pakken. In het najaar van 2022 werd op de zijtak Groot-Bijgaarden Noord een schuifpoort geplaatst en op de zijtak Groot-Bijgaarden Zuid een slagboom.

Veel sluipverkeer zoekt vandaag zijn weg via de Isidoor Van Beverenstraat en de omliggende woonstraten van Groot-Bijgaarden en Zellik naar de snelwegparking om deze op onwettige wijze als op- en afrit te gebruiken. Een schuifpoort en een slagboom op de dienstingangen zijn volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de geschikte maatregel om dit te verhinderen. Tegelijk verhoogt AWV de leefbaarheid voor de bewoners van de Isidoor Van Beverenstraat en de andere woonstraten in de buurt. Door de afsluiting wordt ook de verkeersveiligheid voor de gebruikers van beide snelwegparkings verbeterd. In overleg met de gemeentebesturen van Dilbeek en Asse werd eind vorig jaar afgesproken om de schuifpoort (Groot-Bijgaarden Noord) en de slagboom (Groot-Bijgaarden Zuid) zo snel mogelijk in dienst te nemen. Beide afsluitingen werden in het najaar 2022 als laatste geïnstalleerd tijdens de verbouwing van de concessie. Een aannemer plaatst de nodige infoborden en signalisatie ter hoogte van de dienstingangen om de bestuurders op de hoogte te brengen.

Na de ingebruikname van de schuifpoort en slagboom op 6 februari kunnen alleen nog hotelgasten en diensten van de beide dienstingangen gebruik maken. De lokale verbinding over de snelweg tussen Groot-Bijgaarden en Zellik via de Isidoor Van Beverenstraat blijft wel behouden.

Sluikstort

De parking langsheen de E40 in Groot-Bijgaarden is onder het beheer van een concessiehouder die zich steeds aan de gemaakte afspraken houdt om alle vuilbakken te ledigen op het domein. Daar bovenop zijn er op regelmatige tijdstippen ophalingen georganiseerd om het afval van het sluikstorten in containers op te bergen. Op 6 maanden tijd werd er in 2022 al 30.000 euro extra aan opruimkosten geïnvesteerd. In het najaar van 2022 zijn er door de concessiehouder tijdens de verbouwingen ook camera’s en hekwerk geïnstalleerd.

Naast de geïnstalleerde camera’s van de concessiehouder worden er dit voorjaar ook extra camera’s door AWV geïnstalleerd die meer naar de randen van de concessie en groenzones daarbuiten gericht zijn. Een korte studie rond de goede plaatsing van deze camera’s loopt binnenkort af. De beelden van deze camera’s kunnen gebruikt worden door de lokale overheid en de federale politie om overtreders te beboeten. Dit voorjaar zijn er verdere gesprekken met de gemeente en de federale politie.

Sinds 2018 is er permanente bewaking door een privéfirma aan de concessie. Vanaf 1 maart wordt het contract van permanente privébewaking door Wegen en Verkeer hernieuwd. Het afsluiten van de lokale zijtakken Groot-Bijgaarden Noord en Zuid tegen sluipverkeer is een extra drempel voor sluikstorters, die dan in een doodlopende straat terecht komen en een keerbeweging moeten maken. Wegrijden uit het domein via de snelwegparking naar de E40 zal vanaf dan niet meer lukken.

