Siemens Healthineers neemt intrek in nieuw hoofdkantoor Groot-Bijgaarden

Het voormalige hoofdkantoor van Siemens Healthineers BeLux in Huizingen, was aan een grondige opknapbeurt toe. Verder was het gebouw ook niet compatibel met de nieuwe noden van werknemers na de coronacrisis. “Flexibel kunnen werken is een duidelijk speerpunt en daar horen de juiste middelen bij”, aldus Carl Laurent, Managing Director van Siemens Healthineers. “Daarom namen we de beslissing om te investeren in een nieuwe, moderne en aangename omgeving. Ons kantoor moet een ruimte zijn om samen te komen. Tot voor kort zat iedereen in een apart pand op een andere locatie. Samen fysiek in een kantoor schept een andere band en biedt mogelijkheden om van gedachten te wisselen met collega’s van andere afdelingen.”