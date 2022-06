Sensibiliseringscampagne tegen overlast op Sportcentrum Roelandsveld: “We moeten duidelijkheid scheppen over de spelregels”

Het Sportcentrum Roelandsveld is een groot kloppend hart in het centrum van Dilbeek. Er valt dan ook heel wat te beleven op en rond de site. Zo kan je er lopen op de atletiekpiste met 6 banen over een lengte van 400 meter, tennissen, padellen, voetballen en de kleinsten kunnen zich er uitleven op de speeltoestellen. Maar al die beweging doorheen de dag en ‘s avonds kan ook nadelen met zich meebrengen. Sporten in een mooie en propere omgeving is een must, al is dat niet altijd het geval. “Het vergt echter een inzet van elke sporter en toeschouwer om de omgeving netjes te houden”, aldus Van den Houte. “Jammer genoeg ontsiert zwerfvuil regelmatig ons sportterrein. Daarom zetten we nu een sensibiliseringscampagne op om onze gebruikers aan te zetten om de vuilbakken van de site Roelandsveld te gebruiken en niet alles te laten rondslingeren.”