Seizoen van de avondmarkten van start gegaan

Lennik/Dilbeek Zowel Sir Kwinten, Brasserie Julie als Michel mogen hun ster behouden: “Een tweede ster? Dat is zeker niet de ambitie”

Na een uitstel van drie maanden beloonde Michelin de beste restaurants in België en Luxemburg. Het Pajottenland moet zeker niet onderdoen, want ook wij mogen met 3 sterrenrestaurants pronken in de gids. Het gaat over Sir Kwinten in Lennik, Michel in Groot-Bijgaarden en Brasserie Julie in Sint-Martens-Bodegem. De uitbaters kunnen niet anders dan reageren met glunderende oogjes.

24 mei