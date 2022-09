Schepdaal schreeuwt ‘hun’ Remco naar de overwinning in De Rustberg: “Deze prestatie is Merckxiaans”

SchepdaalNagelbijten was het, in supporterscafé De Rustberg zondagochtend. Tientallen supporters schreeuwden hun wielerheld en kannibaal van Schepdaal naar de overwinning. Remco Evenepoel is wereldkampioen! “Mijn vrouw haar warm eten zal voor vanavond zijn”, klinkt het bij een dolenthousiaste supporter. Het wordt een feest dat hoogstwaarschijnlijk nog tot in de vroege uurtjes verdergezet zal worden. Wij waren er deze voormiddag alvast bij vanop de eerste rij.

Zondagochtend 6 uur: met prut in de ogen en donkere wallen begeven we ons naar De Rustberg. De deuren zwaaien nog maar net open en de eerste tien supporters grabbelen naar een tas koffie. “Het is nodig”, geeuwt Gust Verdeyen (47) die ondertussen van de koffie nipt. “Al van 2 uur zijn we bij me thuis in de garage met een tiental supporters de koers aan het volgen. Maar het is heel vroeg. Hij is al goed bezig, maar we zien wel hoe hij het verder doet. De hoop is vooral dat er een Belg gaat winnen. Als dat nu net Remco is, zou dat prachtig zijn.”

Gratis koffie en koffiekoeken, meer moet er niet zijn om de supporters in de vroege ochtend bij temperaturen van 8 graden en een pikzwarte hemel wakker te houden. Maar die 200 koffiekoeken en 50 mattentaarten lieten even op zich wachten. “Een klein hongertje”, klonk het heel stil bij een supporter, die de zin amper durfde uitspreken. Tot onze verbazing waren we de enigen die de man hoorden zuchten. Speciaal. Rond 6.30 uur kwam de held van de dag in Schepdaal toe: een kleine bestelwagen van de firma met papa Patrick Evenepoel to the rescue. Een luide “aaah” weerklonk op de parking. Ja, het was diezelfde meneer die “een klein hongertje” had...

Supporters Remco Evenepoel vieren samen met zijn ouders en zijn vriendin Oumi.

Harde kern

Twee koffiekoeken en enkele tassen koffie later kwamen de supporters rond 7 uur met enkele tientallen per keer aan bij De Rustberg. De truien, petjes en vlaggen met R.EV duidelijk in de meerderheid. We hebben stilaan opnieuw wat tijdsbesef gekregen nu de zon achter het groot scherm begint te piepen. Dirk Coppens (56) kijkt vanop de eerste rij met spanning toe hoe Evenepoel het er vanaf brengt. “Het pikt, zo vroeg. Maar het begint zo stilaan een gewoonte te worden om met de mannen vroeg op gang te zijn. Wat er ook te gebeuren staat, we zullen ambiance maken met de harde kern.”

En dan... Enkele minuten voor 8 uur koersen Evenepoel en Lutsenko met z’n tweeën weg van de kopgroep. “Hij zit heel goed maar hij is er nog niet”, vertelt een nagelbijtende Eric Gysens (70) terwijl hij met een schuin oog verder kijkt naar het groot scherm. “Remco is van ons, Remco is van ons”, wordt plots luidkeels geschreeuwd vanop de parking aan De Rustberg. Nee, de winst was nog helemaal niet zeker, maar dat weerhield de supporters niet om heel Schepdaal wakker te schreeuwen. Voor de zekerheid, zodat iedereen wakker is. Begrijpelijk. Als zij het niet deden, dan gebeurde dat wel door passanten. Zowat elke wagen die langs reed, kon het zich niet laten om te toeteren. Toevallige voorbijgangers al fietsend, stappend of lopend bleven bovendien ook niet gespaard van een extra oppepper door de supporters.

Glunderende oogjes

Supporters vielen elkaar al in de armen, haalden hun banners en vlaggen uit de wagens. Ze waren er zeker van: de koers is van ons. En dat bleek niet veel later misschien ook écht werkelijkheid te worden. Evenpoel reed 20 kilometer voor de eindstreep helemaal alleen weg. “Van Tommeke, Tommeke zal na deze prestatie niet meer gesproken worden”, komt Dirk Coppens vertellen, die intussen al lichtjes hees is geworden. “Ze gaan het liedje moeten aanpassen naar Remmeke, Remmeke toch.” Zijn glunderende oogjes kluisteren meteen opnieuw vast aan het scherm. Al lachend, brullend, tierend en met traantjes in de ogen kijken de supporters vol spanning verder. “Er kan nog altijd iets gebeuren”, horen we een vrouw stilletjes tegen haar man zeggen. Doemdenkers zijn de wereld duidelijk nog niet uit.

Mama van Remco Evenepoel pinkt een traantje weg.

Gust Verdeyen verdween plots, 5 kilometer voor de eindstreep. “Alé, Remco is bijna gewonnen, wat gaat hij nu doen”, merkt iemand op. Paniek op de parking. Amper 5 minuten later klonk in de verte het geluid van een luide toeter. “Gust is daar terug”, lachen enkele mannen, die zo’n situatie duidelijk al eerder hebben meegemaakt. Gust haalde zowaar een heel arsenaal aan toeters en bellen uit de kofferbak. Voor de rust en stilte moest je zondag duidelijk niet in Schepdaal zijn.

Wereldkampioen

Een kilometer voor de eindstreep leek het plaatje helemaal rond. Enkele honderden supporters waren ondertussen aanwezig op de parking. Het geluid van het grote scherm was helemaal verdwenen onder het geschreeuw van de supporters. De verlossing. Ja hoor, Remco Evenepoel is wereldkampioen! De ket en kannibaal van Schepdaal heeft het gedaan. Supporters springen een gat in de lucht wanneer Evenepoel over de finish rijdt. Het was duidelijk aan de gezichten af te lezen. Eén voor één trotse, lachende gezichten die vreugdetraantjes moesten wegpinken.

Ook ouders Patrick, Anja en verloofde Oumi konden met hun geluk geen weg. Ze vlogen elkaar in de armen. Maar dan moest de ceremonie nog beginnen. Toen de Brabançonne weerklonk keek Oumi lachend toe. Remco’s mama pinkte een traantje weg en ook papa Patrick hield het niet droog. Een moment van blijdschap en trots, zoveel is duidelijk. “Hier zijn geen woorden voor”, klinkt het in een eerste reactie bij de ouders. “We zijn enorm fier. Hij heeft dit zo hard verdiend voor al zijn inzet de voorbije drie maanden.”

“We hebben de Vuelta nog niet eens verteerd”, klinkt het ook nog bij trotse verloofde Oumi. “Zijn fiets meenemen op huwelijksreis? Dat mag, als hij die tegen dan nog niet beu is gezien (lacht).”

Supporters Remco Evenepoel vieren samen met zijn ouders en zijn vriendin Oumi.

De Rustberg op z’n kop

Terwijl “merci Remco, merci Remco, merci” luidkeels op de achtergrond klinkt, kunnen supporters zich niet meer bedwingen. “Het is heel overweldigend”, vertellen Jos Billens (65) en Viviane Vandertaelen (64). Niet veel later klinkt nog meer geschreeuw. Mama en papa Evenepoel gaan helemaal uit de bol bovenop Remco’s Palmares standbeeld. De Rustberg gaat uit z’n dak wanneer de wereldkampioenentrui wordt aangetrokken door de ouders en zelfs Oumi paste voor de gelegenheid haar garderobe aan.

“Dit is super”, glundert Luka Scheys (24). “Na vier jaar bij de junioren en 10 jaar na Philippe Gilbert wereldkampioen worden. Deze prestatie is Merckxiaans (à la Merckx, wat zoveel wil zeggen als met grote overmacht, onoverwinnelijk, onevenaarbaar, episch, red.). Een unicum is dit, onbeschrijfelijk.”

“Hij reed gewoon weg, niemand kon volgen”, vullen Daniel Van Couwenberge (65) en Willy De Becker (64) aan. “Ze konden geen enkele meter bijbenen. Het zal hier wel een groot feest worden vandaag. Ik ging normaal na de koers naar huis, maar ik ga mijn vrouw bellen dat het eten zal moeten wachten tot vanavond (lacht).”

Ook Hugo van der Kelen neemt het woord Merckxiaans in de mond. “Gewoon uitstekend. Formidabel. Merckxiaans. We hebben tien jaar moeten wachten op een nieuwe Belgische wereldkampioen. Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta, Clásica San Sebastián en nu dit. Beter dan dit kan niet meer, zou je denken. Maar ik denk er anders over. Volgend jaar zal het de Tour De France worden.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

