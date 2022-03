S.O.S Vrijwilligers. Maken festivalorganisatoren in Pajottenland zich zorgen na afgelasting Gooikoorts? “Grootste probleem? Mensen vinden die in organisatie willen stappen”

Affligem Rock Affligem bouwde al een eerste feestje met jong rockgeweld in cultuur­zaal Sanderus

In de cultuurzaal Sanderus is zaterdagavond een eerste feestje van Rock Affligem doorgegaan: de Rock Affligem Club Sessions. Een ongedwongen avond vol rock in een aangename setting. Verwachtingen had de organisatie niet. “We bevinden ons nog in code oranje en het is de eerste keer dat we iets organiseren”, klinkt het. “We hadden dus geen enkele doelstelling gezet en wilden er gewoon een fijne avond van maken.”

6 maart