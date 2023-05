Roemenen betrapt met bijzondere gestolen goederen op achterbank: “Schapenvlees nodig voor feest, en toen passeerden we weide...”

Een patrouille besloot eerder dit jaar een wagen met Roemeense nummerplaat te doen stoppen voor een controle. Wat ze in de wagen aantroffen, was niet wat ze verwacht hadden. Naast de bestuurder en zijn passagier bleken er op de achterbank maar liefst 4 schapen en een lam te ‘zitten’. “Het is binnenkort Pasen en dat vieren wij met schapen- en lamsvlees”, klonk hun uitleg. Het duo bleef erbij dat ze de dieren niet wilden doorverkopen en dat ze de diefstal niet op voorhand beraamd hadden. “We hadden ze daarnet zien staan in een weide en besloten ze mee te nemen. Het was puur toeval.” Het parket vorderde 1 jaar cel waarvan de helft met uitstel. Uitspraak op 22 juni.