Revolutionaire techniek om rioleringen te vernieuwen wordt toegepast in Dilbeek

DilbeekHeel wat steden en gemeenten kampen met verouderde rioleringen die dringend aan vernieuwing toe zijn. Dit is ook in Dilbeek het geval.

Rioleringswerken zijn een kostelijke klus en staan vaak synoniem voor heel wat ellende voor de omwonenden en verkeershinder voor de buurt. Dit is echter niet het geval wanneer er gekozen wordt voor een revolutionaire techniek op basis van hars, de zogenaamde ‘Cipp lining’-techniek. In de Brusselstraat in Sint-Ulriks-Kapelle wordt er binnenkort gebruik gemaakt van deze techniek. Vorig jaar werd deze ook al in de Dansaertlaan toegepast.

Het proces verloopt in drie stappen. Eerst wordt een textiele, flexibele buis bevochtigd met vloeibare hars. Vervolgens wordt die buis in de rioleringen ‘geblazen’ als een kous en nadien zorgt men ervoor dat de hars verhardt tegen de bestaande rioleringswand. Er komt dus een nieuwe riolering zonder de weg te moeten openbreken. Het is zo goedkoper dan traditionele rioleringswerken, veroorzaakt minder verkeershinder en is ook nog eens een duurzamere ingreep aangezien er geen afbraakmateriaal is.

De voorbereidende werken in de Brusselstraat gaan van start in januari. Het eigenlijke inblazen van de kous vat aan in maart-april.

