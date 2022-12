RESTOTIP. Be Burger, verfijnde burgers met nét dat tikkeltje extra: “Fastfood? Nee, dit is kwaliteit”

Ternat Ternat moet 75.000 euro betalen aan duo dat gemeente­huis nieuwe invulling wou geven: “Er is nu eindelijk duidelijk­heid en correct­heid”

De gemeente Ternat is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 75.000 euro aan Sven van Loon en Jo Van der Elst. Dat laat oppositiepartij N-VA weten. Het duo won een wedstrijd waarbij op zoek gegaan werd naar een nieuwe invulling voor het voormalige gemeentehuis, maar tot een akkoord tussen beide partijen kwam het nooit. Het duo wilde daarop al hun geïnvesteerde geld terug. “Het is maar een fractie van wat we wilden, maar we zijn alleszins blij dat de rechter ons gelijk gegeven heeft”, klinkt het.

23 december