Remco Evenepoel voor politierechter nadat hij richting kinesist scheurt: “Bij mijn weten ligt er nog steeds geen snelweg in Schepdaal”

SchepdaalWielrenner Remco Evenepoel (22) moest zich vandaag in de politierechtbank verantwoorden nadat hij met zijn wagen met 125 kilometer per uur op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal betrapt werd. Hij haastte zich richting kinesist Lieven Maesschalck tijdens zijn revalidatie na de zware val in de Ronde van Lombardije. Door sponsorverplichtingen was hij te laat vertrokken. “Er vallen hier vandaag weinig prijzen te winnen”, erkende zijn advocaat.

Op 12 november 2020 reed Evenepoel met veel te hoge snelheid door zijn thuisgemeente Schepdaal. Hij werd geflitst op de Ninoofsesteenweg met 125 kilometer per uur, waar 70 kilometer per uur toegelaten was. Hij moest zich voor de stevige overtreding vandaag verantwoorden in de politierechtbank in Halle. Evenepoel, die momenteel de Tirreno-Adriatico rijdt in Italië, liet zich vertegenwoordigen door een advocaat.

Quote Om tijd goed te maken, nam hij de verkeerde beslissing en gaf hij extra gas. In de koers levert wat sneller rijden meestal iets op, maar in het verkeer win je daar niets mee. Hij beseft dat Advocaat Kristof Callebaut

“Mijn cliënt revalideerde toen na zijn zware val in de Ronde van Lombardije in augustus van dat jaar”, legde meester Kristof Callebaut uit aan politierechter Dina Van Laethem. “Maar hij had toen ook nog sponsorverplichtingen. Die dag had hij een afspraak bij een sponsor die wat uitgelopen was. Daardoor was hij al te laat vertrokken voor een afspraak bij zijn kinesist Lieven Maesschalck. Iedereen kent de expertise van die man. Hij werkt met een strak tijdschema zodat je daar als revalidant beter niet te laat komt. Om tijd goed te maken nam hij de verkeerde beslissing en gaf hij extra gas. In de koers levert wat sneller rijden meestal iets op, maar in het verkeer win je daar niets mee. Hij beseft dat. Die snelheid is ontoelaatbaar en hij erkent zijn fout. Mijn cliënt was toen 20 jaar oud en ik denk toch wel dat we dit dan ook kunnen catalogeren als een jeugdzonde.”

“Geen enfant terrible”

De advocaat benadrukte dat Remco Evenepoel ook geen jongen is met een probleem. “Hij is geen enfant terrible die in de pers komt met allerlei strapatsen”, aldus Callebaut. “Hij leidt een voorbeeldig leven en dat moet ook als je op dat niveau koerst. Hij rookt niet, drinkt niet en gaat zelfs niet uit. Hij heeft ontzettend veel talent en maakt elke dag opofferingen. Het lijkt wel alsof dat allemaal vanzelf gaat maar zo is dat dus helemaal niet en dat wordt al eens vergeten. Het spreekt het allemaal niet goed, maar het vervelendste is dat dit nu in de media komt en dat het op hem negatief afstraalt. Hij wil veel liever in de krant staan met een overwinning dan met dit verhaal. Er vallen hier vandaag weinig prijzen te winnen. Omdat hij toen beginnend bestuurder was moet hij ook het rijexamen opnieuw afleggen en daarom vraag ik toch de opschorting van straf. Want praktisch is dat niet eenvoudig te organiseren. Hij woont wel thuis, maar is tegelijk meer dan de helft van de tijd weg voor stages en wedstrijden.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De snelheid op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal wordt onder andere met trajectcontroles gecontroleerd. © Mozkito

Rijverbod

Politierechter Dina Van Laethem zag een opschorting niet zitten. Dat zou betekenen dat de wielrenner geen straf krijgt zolang hij in de nabije toekomst geen andere overtredingen begaat in het verkeer. “U hebt uw cliënt goed verdedigd, maar als ik hem geen straf geef dan wek ik de indruk dat hij meer mag dan een ander”, merkte Van Laethem op. “Uw cliënt heeft net door zijn status een voorbeeldfunctie. ‘Als hij als jonge gast 120 mag rijden op de Ninoofsesteenweg, dan mag ik dat ook’. Zo redeneren de mensen dan. En bij mijn weten ligt er ook nog steeds geen snelweg in Schepdaal.”

Quote Dat rijverbod komt hem misschien nog handig uit, want dan kan hij nog wat extra trainen met de fiets als hij zijn auto aan de kant moet laten Politierechter Dina Van Laethem

De rechter sloot nog luchtig af voor ze haar vonnis uitsprak. “Dat rijverbod komt hem misschien nog handig uit, want dan kan hij nog wat extra trainen met de fiets als hij zijn auto aan de kant moet laten”, zei ze.

Evenepoel werd uiteindelijk veroordeeld tot een geldboete van 400 euro en een rijverbod van 21 dagen. Hij zal ook het theoretisch examen opnieuw moeten afleggen. “Waarschuw uw cliënt dat het de volgende keer een rijverbod van drie maanden zal zijn en dat hij dan alle vier examens zal moeten afleggen”, gaf Van Laethem de advocaat nog mee. “Dat geldt ook voor iedereen die we hier te snel zien terugkeren.”

