Remco Evenepoel viert overwinning Luik-Bastenaken-Luik in zijn stamcafé: “Ik ben op slag de pijn in de benen vergeten”

Net voor 23 uur arriveerde met vriendin Oumi aan het café In de Rustberg. Ook zijn ouders waren van de partij. Remco werd op gejuich onthaald door de supporters die hem eerder op de dag al in Luik naar de overwinning schreeuwden. Hij vloog zijn grootouders in de armen en maakte tijd voor de fans. “Dit doet deugd”, vertelde hij. “Als je zo onthaald wordt dan vergeet je op slag de pijn in de benen. Het was ook al lang geleden dat ik nog eens In de Rustberg was geweest want we mochten geen risico’s nemen in coronatijden. Maar nu kan ik eindelijk met de mensen hier eens bij praten. En mijn grootouders zijn op vakantie geweest. Daardoor heb ik ze ook al lange tijd niet meer gezien. Het is zo toch altijd weer even thuiskomen.”