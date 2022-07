Regina Caeli wuift pedagogisch directeur Maria Kestens uit

Sint-Katherina-Lombeek Uitslaande brand verwoest achterbouw in Sint-Katherina-Lom­beek: “Ik hoorde een hond blaffen en vervolgens geknetter”

De bewoners van negen woningen in Sint-Katherina-Lombeek mogen tijdelijk niet in hun tuin na een brand. Het vuur woedde zondagnacht hevig in een bijgebouw in de Esdoornstraat en daar is asbest bij vrijgekomen. Buren merkten de brand op toen de vlammen al door het dak sloegen. Er vielen geen gewonden.

27 juni