Rechter streng voor chauffeur met drugsprobleem na 24 veroordelingen: “Hij heeft genoeg kansen gekregen”

Dilbekenaar C. leende vorig jaar de bestelwagen van een verhuisfirma uit en werd aan de kant gezet voor een controle. De man bleek dronken achter het stuur te zitten, testte positief voor cannabis en cocaïne en bleek ook nog eens zijn examens niet afgelegd te hebben na een eerdere veroordeling. De chauffeur was niet aan zijn proefstuk toe want er stonden al 24 veroordelingen op zijn strafblad. “We moeten hier samen naar een oplossing zoeken”, opperde zijn advocaat in de rechtbank. “Het probleem is al lang niet meer dat hij nog zou rijden want hij heeft zijn wagen verkocht. Het is de drugs die het probleem is. Daarom zou ik vragen om hem eerst enkele maanden op rij te laten testen zodat hij kan aantonen dat hij van de drugs af wil.”