Rechter heeft geen medelijden met slapende inbreker: 15 maanden cel

Op 14 april zag een bewoonster van een huis te Dilbeek dat er licht brandde op de eerste verdieping. Ervan uitgaande dat het haar echtgenoot was riep ze zijn naam tien ze binnenging. Vlak daarna hoorde ze de achterdeur dichtslaan waarna het licht in de tuin aanging. Hierop belde ze de politie de meteen ter plekke kwam. Met succes, want in het struikgewas achter de woning hoorden de agenten geritsel. Het bleek afkomstig te zijn van een Albanese man. Naast hem lag een zak met daarin de buit. Toch ontkende de man in eerste instantie elke betrokkenheid. “Ik was hier gewoon aan het slapen”, klonk het. “Wat ik dan in Dilbeek deed? Eum ik ben hier ‘zomaar’ terechtgekomen.” Begin deze maand bleek ter zitting de ratio teruggekeerd te zijn. “Mijn cliënt neemt nu wel ten volle zijn verantwoordelijkheid”, aldus zijn advocaat Frederik Lamiroy. “Hij is 1 week voor de feiten in ons land aangekomen en leefde hier in armoede.”