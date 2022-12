RC bezoekt UNESCO-werelderfgoed

Dilbeek Gloednieuw kinderdag­ver­blijf ’t Bergske moet oplossing bieden aan plaatsge­brek: “Een stap in de goede richting”

Op 1 december opende het nieuwe kinderdagverblijf ’t Bergske de deuren voor 24 kindjes, waarbij het traditionele lintje werd doorgeknipt. De extra opvangplaatsen zijn goed nieuws voor Dilbeekse ouders, want in de gemeente is er al jaren -net als in de rest van Vlaanderen- een groot tekort aan opvangplaatsen. Met de bijkomende plaatsen vangt de EVA vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek in totaal 109 baby’s en peuters op, waarvan 49 in ’t Bijgaardje en 36 bij de ‘t Klein Keperke.

